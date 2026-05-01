Поезд Киев – Ужгород столкнулся с автокраном и сошёл с рельсов, погибли люди

Утром 1 мая в Львовской области произошла серьёзная авария с пассажирским поездом Киев — Ужгород. Поезд столкнулся с автокраном и сошёл с рельсов. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По предварительным данным, столкновение случилось на железнодорожном переезде у села Горное (возле города Стрый). В результате удара локомотив сошёл с путей.

Машинист поезда скончался на месте. Спасатели специальным инструментом достали его тело из разбитой кабины. По дороге в больницу также умер водитель автокрана, помощника машиниста госпитализировали. Глава «Украинская железная дорога» Александр Перцовский сообщил, что автокран выехал на переезд, хотя сигнализация работала.

Машинист, как добавил Перцовский, был ветераном. Среди пассажиров и остальной бригады пострадавших нет. Поезд оттягивают, чтобы он мог дальше двигаться. На месте работают медики и полиция, обстоятельства выясняются.

