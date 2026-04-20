Восемь человек пострадали в Петербурге при столкновении двух трамваев

В Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили восемь человек — пассажиры упали в салонах при резком торможении.

В Петербурге при ДТП с трамваями пострадали восемь человек.

«Сегодня в 10:20 водитель 1982 года рождения, управляя трамваем, двигаясь по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, столкнулся с другим трамваем», — уточнили в пресс-службе МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция сообщала о шести пострадавших, которых госпитализировали. Медики определят точную степень тяжести, но предварительно травмы оцениваются как лёгкие и средней тяжести. К 12:45 движение трамваев на месте аварии было полностью восстановлено, сообщили в «Горэлектротрансе». Обстоятельства инцидента выясняются

