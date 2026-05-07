Крупная авария остановила движение между Адлером и Сочи

На трассе, соединяющей Адлер и Сочи, произошло крупное ДТП, которое практически полностью остановило движение. Об пишет «Кубань 24» со ссылкой на местное МВД.

Авария случилась перед съездом на дублёр Курортного проспекта — на участке, где в настоящее время ведётся ремонт дороги. По словам очевидцев, столкнулись сразу несколько автомобилей. Удар был такой силы, что машины раскидало по разным полосам.

Автомобилисты сняли последствия аварии на видео. На кадрах видны сильно повреждённые машины: у них смяты кузова, разбиты бамперы, капоты и стёкла. На месте работают медики — они оказывают первую помощь пострадавшим.

Сейчас движение на трассе сильно затруднено, на месте собирается огромная пробка. Точное число пострадавших неизвестно.