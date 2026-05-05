Насмерть сбившим актрису Ксению Добромилову оказался 32-летний байкер

Водителем байка, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову, оказался 32-летний Максим З. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, Добромилова, которая также работала фотографом и видеографом, снимала проезд мотоциклиста на одном колесе прямо по Большой Дорогомиловской улице. В какой-то момент байк влетел в актрису. После столкновения сам водитель вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50–100 метров.

У Максима З. диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии мужчину задержали на месте полицейские.

Несколько лет назад Ксения Добромилова уже попадала в ДТП на мотоцикле. В мае 2023 года актриса въехала в Mercedes на Пресненской набережной в Москве, рядом с Экспоцентром. После столкновения у неё были рассечён нос, сломана рука и ушиб бедра. Актриса утверждала, что женщина за рулём Mercedes разворачивалась в неположенном месте. После ДТП Добромилову доставили в больницу.