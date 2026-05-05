Сначала олень, потом две машины: Жуткая цепочка ДТП унесла жизнь байкера

В префектуре Гумма на японском острове Хонсю жертвой дорожного происшествия с участием диких животных стал водитель мотоцикла. О ночном инциденте 29 апреля на трассе в городе Сибукава пишет News On Japan.

Масами Ногути, которому был 61 год, столкнулся с оленем, выбежавшим на проезжую часть. После удара мужчина упал с байка прямо под колёса движущегося транспорта. Легковой автомобиль тут же наехал на лежащего человека, следом за ним это сделала вторая машина.

Известно, что травмы, полученные мотоциклистом, оказались несовместимы с жизнью. Полицию вызвал водитель грузовика, который за несколько секунд до этого сам сбил другого оленя на встречной полосе.

Помимо этого сообщается, что первой машиной, переехавшей Ногути, управляла 61-летняя Рурико Сасагава. Женщина попыталась уйти от ответственности и покинула место аварии, однако правоохранителям удалось её задержать.

