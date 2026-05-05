В жёстком ДТП в Серпухове перевернулась скорая, пострадали два фельдшера
Два фельдшера получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Серпухове. Данные поступили из пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Кадры с места аварии. Видео © Telegram / ДПС ДТП Большой Серпухов
Авария произошла сегодня около 11:15 по московскому времени на улице Ленина в посёлке Большевик. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Чанган» врезался в скорую помощь, которая в тот момент не везла пациентов. От удара медицинский автомобиль опрокинулся на припаркованную на светофоре «Газель». Пострадавшие фельдшеры были доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех деталей происшествия.
