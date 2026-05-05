День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 11:36

В жёстком ДТП в Серпухове перевернулась скорая, пострадали два фельдшера

Два фельдшера получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Серпухове. Данные поступили из пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Кадры с места аварии. Видео © Telegram / ДПС ДТП Большой Серпухов

Авария произошла сегодня около 11:15 по московскому времени на улице Ленина в посёлке Большевик. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Чанган» врезался в скорую помощь, которая в тот момент не везла пациентов. От удара медицинский автомобиль опрокинулся на припаркованную на светофоре «Газель». Пострадавшие фельдшеры были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех деталей происшествия.

Вылетел на тротуар и разнёс остановку: В Симферополе после жёсткого ДТП пострадала женщина
Вылетел на тротуар и разнёс остановку: В Симферополе после жёсткого ДТП пострадала женщина

Ранее сообщалось, что на 41-м километре внутренней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и нескольких легковых автомобилей. Момент ДТП попал на видео. Позже стало известно, что в аварии пострадали семь человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / ДПС ДТП Большой Серпухов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar