В жёстком ДТП в Серпухове перевернулась скорая, пострадали два фельдшера

Два фельдшера получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Серпухове. Данные поступили из пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла сегодня около 11:15 по московскому времени на улице Ленина в посёлке Большевик. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Чанган» врезался в скорую помощь, которая в тот момент не везла пациентов. От удара медицинский автомобиль опрокинулся на припаркованную на светофоре «Газель». Пострадавшие фельдшеры были доставлены в больницу.