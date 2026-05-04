До семи выросло число пострадавших в ДТП с КамАЗом на МКАДе

В результате крупной аварии с участием 14 автомобилей на МКАД (42-й километр, внутреннее кольцо) пострадали семь человек. Четверо из них, включая двоих детей, были доставлены в московские больницы. Их состояние оценивается как нетяжёлое, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Ещё троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

Напомним, в массовом ДТП на МКАД повреждения получили 14 машин. Среди травмированных — двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства столкновения выясняются.