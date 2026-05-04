Момент аварии с 14 машинами и грузовиком на МКАД попал на видео

Момент массовой аварии с участием 14 автомобилей и грузовика на МКАД попал на видео. Кадры опубликовал столичный Дептранс.

По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель грузовика 1992 года рождения. Сам он заявил, что причиной аварии стал отказ тормозной системы. В Дептрансе сообщили, что работают совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления движения.

«Все обстоятельства, включая вопрос прохождения технического осмотра данного автомобиля, будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска», — говорится в сообщении.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты — через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

По уточнённым предварительным данным, в массовом ДТП на МКАД повреждения получили 14 машин. В результате аварии пострадали три человека. Среди травмированных — двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства столкновения выясняются.