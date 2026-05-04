Момент аварии с 14 машинами и грузовиком на МКАД попал на видео
Момент массовой аварии с участием 14 автомобилей и грузовика на МКАД попал на видео. Кадры опубликовал столичный Дептранс.
Видео © Telegram/Дептранс. Оперативно
По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель грузовика 1992 года рождения. Сам он заявил, что причиной аварии стал отказ тормозной системы. В Дептрансе сообщили, что работают совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления движения.
«Все обстоятельства, включая вопрос прохождения технического осмотра данного автомобиля, будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска», — говорится в сообщении.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты — через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.
По уточнённым предварительным данным, в массовом ДТП на МКАД повреждения получили 14 машин. В результате аварии пострадали три человека. Среди травмированных — двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства столкновения выясняются.
