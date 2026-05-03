МВД назвало регионы — лидеры по числу смертельных ДТП в 2026 году

Самый высокий уровень смертности в ДТП в начале 2026 года зафиксирован в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД России.

Всего за первые три месяца 2026 года в России в авариях погибли 2264 человека. Общероссийский показатель составил 1,55 погибших на 100 тысяч населения.

Лидером по смертности стала Тува — 4,72 погибших на 100 тысяч человек, что более чем в три раза превышает средний уровень по стране. В Карачаево-Черкесии показатель составил 3,62, в Еврейской автономной области — 3,46. Также в числе регионов с высокой смертностью оказалась Кабардино-Балкария (2,97).

В список регионов с повышенными показателями также вошли Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.

Самые низкие показатели зафиксированы на Чукотке, где за этот период не погиб ни один человек, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В столице показатель составил 0,27 погибших на 100 тысяч жителей, в Петербурге — 0,37. Среди регионов с низкой смертностью в ДТП также названы Калмыкия, Республика Алтай, Чечня и Ямало-Ненецкий автономный округ.