Хохотушки больше нет: Звезда КВН из «Утомлённых солнцем» трагически погибла в Адлере

В Адлере погибла звезда КВН Елена Рыбалко из команды «Утомлённые солнцем» — её сбила машина. 53-летняя артистка переходила дорогу в неположенном месте, пишет Telegram-канал Mash.

В Рыбалко на скорости врезалась Toyota — артистка погибла на месте.

Елена Рыбалко является одной из самых ярких участниц «золотого состава» сочинской команды КВН «Утомлённые солнцем». Зрители запомнили её как миниатюрную блондинку с отличным чувством юмора — она играла в одной команде с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003 году в составе «Утомлённых солнцем» яркая хохотушка стала чемпионом клуба. Хотя Елена не построила большой карьеры в шоу-бизнесе, как её коллеги, она остаётся одной из самых узнаваемых женщин в истории КВН начала 2000-х.

Раньше сообщалось о смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой — она ушла из жизни на 56-м году. Для театра её уход стал тяжёлой потерей. По словам родных, причиной смерти стал отрыв тромба.