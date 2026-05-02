Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Евгения Пресникова

В возрасте 86 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Евгения Пресникова. Заслуженная артистка РСФСР сыграла в популярных сериалах «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Интерны». Об этом сообщается в группе «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в VK.

Актрисы не стало 17 апреля. Пресникова работала в Центральном детском театре — сейчас это РАМТ. Она выступала там с 1962 года. Артистка была супругой театрального режиссёра и актёра Виктора Лакирева.

Евгения Пресникова родилась 27 сентября 1939 года. После выпуска из Школы-студии МХАТ она посвятила жизнь театру и кино. На счету артистки 86 работ в кино и сериалах. Зрители запомнили её также по ролям в телепроектах «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Каменская». Причины смерти не уточняются.

Ранее сообщалось, что что на 56-м году жизни скончалась пермская актриса Наталья Миронова. Прощание с артисткой пройдёт 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина — сцене, которой она посвятила многие годы. Похоронят её на городском кладбище в Лысьве. Помимо театральных работ, зрители могут помнить Миронову по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики 2».