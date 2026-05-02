1 мая, 22:44

Тело актрисы из «Реальных пацанов» Натальи Мироновой обнаружили в ванной

Обложка © VK / Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина

Обложка © VK / Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина

Тело пермской актрисы Натальи Мироновй было обнаружено в ванной комнате её собственной квартиры. Сосед, обеспокоенный долгим отсутствием вестей, вызвал спасателей. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и нашли Миронову без признаков жизни.

Последний раз коллеги видели Наталью вечером 28 апреля. После репетиции она вышла из театра около десяти часов, зашла по пути в магазин – выглядела вполне нормально. Сосед рассказал, что ночью слышал из её квартиры сильный кашель, который затем стих.

Коллеги и близкие связывают случившееся с тяжёлым эмоциональным состоянием актрисы. Всего за несколько недель до собственной смерти Миронова пережила страшную утрату – 12 апреля умерла её мама. Похороны состоялись 13 апреля. Сорок дней ещё не прошло, и вот новый удар.

Названа причина скоропостижной смерти актрисы из «Реальных пацанов» Мироновой
Названа причина скоропостижной смерти актрисы из «Реальных пацанов» Мироновой

Подруга актрисы Светлана Черная поделилась с AиФ историей их последнего разговора. Наталья рассказывала о смерти мамы, но отказывалась от помощи.

«Не переживай за меня, я вся в работе, мне даже некогда поскорбеть. У меня спектакль за спектаклем», – ответила она на предложение поддержки.

Они договорились встретиться 29 апреля. Но этой встрече не суждено было состояться. По наблюдениям друзей, Миронова так и не дала волю настоящим чувствам.

Ранее Life.ru писал, что церемония прощания с Натальей Мироновой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина, которому она отдала многие годы своей жизни. Похоронят артистку на городском кладбище в Лысьве.

Наталье Мироновой было 55 лет. Помимо игры на сцене театра, она снималась в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики 2».

Умерла одна из старейших актрис Московского Губернского театра Елена Михеева
Умерла одна из старейших актрис Московского Губернского театра Елена Михеева

BannerImage
