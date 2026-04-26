Умерла одна из старейших актрис Московского Губернского театра Елена Михеева

Заслуженная артистка РФ Елена Михеева ушла из жизни в 74 года. Об этом рассказали в Московском Губернском театре, где актриса проработала большую часть своей карьеры. Причины гибели не называются.

«В нашем театре большая потеря — на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Актриса редкого обаяния и таланта, Елена Александровна всю свою жизнь, более полувека отдала нашей сцене», — сказано в тексте.

Актриса окончила Театральный институт им. Б.В. Щукина. В Московском Губернском театре Елена Александровна служила со дня его основания в 2013 году. До последнего дня своей жизни она была задействована в постановках.

Также Михеева преподавала на экспериментальном курсе при Камерном театре и несколько раз снималась в кино. Родственники и коллеги вспоминают актрису как искреннего человека с невероятным чувством юмора.