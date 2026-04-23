Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 15:22
Бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в 64 года

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание, сообщили на Первом канале.

«Не стало нашего коллеги, ведущего Первого канала Алексея Пиманова. <…> У него не выдержало сердце. Ему было 64 года», — сказала ведущая в прямом эфире.

Пиманов начал свою телевизионную карьеру в 1986 году, работая видеоинженером. Впоследствии он вёл такие передачи, как «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и документальный цикл «Кремль-9». С 2013 года Алексей Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Игорь Алексеев

Ранее Life.ru сообщал, что американский актёр Патрик Малдун скончался 19 апреля в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Зрители запомнили его прежде всего по роли Зандера Баркалоу в культовом фильме «Звёздный десант» 1997 года. В семье его называли Бобо и вспоминают как невероятно щедрого человека с отличным чувством юмора и обаянием.

Наталья Демьянова
