Бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в 64 года

Ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание, сообщили на Первом канале.

«Не стало нашего коллеги, ведущего Первого канала Алексея Пиманова. <…> У него не выдержало сердце. Ему было 64 года», — сказала ведущая в прямом эфире.

Пиманов начал свою телевизионную карьеру в 1986 году, работая видеоинженером. Впоследствии он вёл такие передачи, как «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и документальный цикл «Кремль-9». С 2013 года Алексей Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

