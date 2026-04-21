Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Игорь Алексеев
Игорь Алексеев
Актёр Игорь Алексеев скончался в возрасте 61 года после инфаркта. Об этом сообщила его дочь Мария Алексеева.
«Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно», — сказала она AиФ.
Алексеев был известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой район», «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Кроме того, он был редактором передач «Сила традиции» «Доброе утро» на телеканале «Россия 1».
Алексеев родился в Мурманске в 1964 году. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств).
Ранее Life.ru сообщал, что американский актёр Патрик Малдун скончался 19 апреля в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Зрители запомнили его прежде всего по роли Зандера Баркалоу в культовом фильме «Звёздный десант» 1997 года. В семье его называли Бобо и вспоминают как невероятно щедрого человека с отличным чувством юмора и обаянием.
