Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Игорь Алексеев

Актёр Игорь Алексеев скончался в возрасте 61 года после инфаркта. Об этом сообщила его дочь Мария Алексеева.

«Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно», — сказала она AиФ.

Алексеев был известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой район», «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Кроме того, он был редактором передач «Сила традиции» «Доброе утро» на телеканале «Россия 1».

Алексеев родился в Мурманске в 1964 году. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

