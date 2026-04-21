«Не болел»: Названа причина смерти актёра из «Реальных пацанов» Рамиля Мубинова

Актёр Рамиль Мубинов скончался из-за внезапной остановки сердца. Об этом сообщили РИА «Новости» представители его семьи.

«Остановилось сердце. Он не болел. Это [смерть] случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения», — рассказали родственники.

Мубинов родился в 1985 году, окончил актёрское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Позже он также учился режиссуре в Театральном институте имени Щукина. В разное время служил в московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина и в Театре имени Владимира Маяковского.

Напомним, Мубинов ушёл из жизни в возрасте 40 лет 14 апреля. На экране актёр появился более чем в 50 проектах, среди которых «Реальные пацаны», «Мажор», «Мистер Нокаут», «Букины-2» и «Молодёжка».

