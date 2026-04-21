Актёр из «Реальных пацанов» Рамиль Мубинов умер в 40 лет

Российский актёр театра и кино Рамиль Мубинов ушёл из жизни в 40-летнем возрасте. Трагедия произошла 14 апреля, говорится на портале kino-teatr.ru. Артист известен зрителям по сериалам «Мажор» и «Реальные пацаны». Причины смерти неизвестны.

В последние месяцы Мубинов активно продолжал работу в кино, и к выходу готовились новые фильмы с его участием. Актёр также работал в Московском театре «ET CETERA» под руководством Александра Калягина и в Московском театре имени Владимира Маяковского. Он выпускник актёрского отделения факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета и режиссёрского факультета Театрального института имени Б. В. Щукина.

На телеэкране артист появился в 53 проектах. Среди них «Реальные пацаны», «Невеста моего жениха», «Страсти по Чапаю», «Мажор», «Мистер Нокаут», «Гуляй, шальная!», «Молодёжка. Новая смена‑2», «Праздники‑3», «Секс. До и после‑2».

Ранее сообщалось, что американский актёр Патрик Малдун скончался 19 апреля в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Больше всего зрители запомнили артиста по роли Зандера Баркалоу в культовом фильме «Звёздный десант» 1997 года. О смерти артиста сообщили родные.