Писатель Евгений Борисов умер на 93-м году жизни

Писатель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Правительстве Тверской области.

Глава региона Виталий Королёв выразил соболезнования родным и близким. Он назвал ушедшего истинным представителем российской интеллигенции.

По словам чиновника, Борисов творил в лучших традициях русской классики, помогал молодым дарованиям, но при этом оставался к себе очень строг. Его перу принадлежит немало произведений, отмеченных наградами.

Руководитель области добавил, что писатель навсегда останется в истории края и в сердцах земляков.

Прощание пройдёт в Твери 27 апреля. Гражданская панихида начнётся в 13:20 в ДК «Химволокно» и продлится час.

Евгений Иванович Борисов — тверской писатель, журналист и издатель, член Союза писателей России. Автор книг «Тёплые звёзды», «Медовые пряники», «Юрьев день» и др. Его произведения экранизировались и переводились за рубежом. Борисов возродил Тверское книжное издательство, выпускал альманах «Тверь», помогал молодым авторам. Заслуженный работник культуры РФ, награждён медалью Пушкина.