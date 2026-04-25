25 апреля, 13:17

Брежнев ушёл из жизни в 74 года

Заслуженный учитель России Евгений Брежнев умер в 74 года

Евгений Брежнев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Заслуженный учитель России, директор Курского техникума технологий и сервиса Евгений Брежнев, посвятивший образованию почти 50 лет, ушёл из жизни на 75-м году. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Губернатор назвал Брежнева «педагогом от Бога», отметив, что тот до конца оставался предан делу. В разные годы он возглавлял Горшеченскую школу, школу-интернат №3 в Курске, работал в областном управлении образования, а последние 15 лет руководил техникумом.

Заслуженный учитель России, почётный работник науки и образования Курской области, награждён почётным знаком «За труды и Отечество».

