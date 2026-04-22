Умер продюсер фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург
Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков
В столице Урала не стало Евгения Горенбурга — генерального продюсера международного смотра Ural Music Night и известного музыканта, ему шёл 67-й год. О кончине выдающегося деятеля культуры сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём телеграм-канале.
«Ушёл из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона — талантливый музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург», — написал он.
По словам главы региона, заслуга покойного в деле сбережения и эволюции уральского рока поистине бесценна. Именно Горенбург стоял у истоков музыкальных мероприятий «Старый Новый Рок» и «Ночь Музыки», а также подарил региону идею проведения крупного литературного события «Красная строка».
Губернатор добавил, что покойный обладал даром распознавать перспективные проекты и всячески поддерживал одарённую молодёжь, благодаря ему были открыты новые звёзды, а исполнители получали возможность воплотить свою мечту о выступлении на больших площадках. По словам Паслера, Горенбург организовывал творческие площадки и фактически выстроил современное культурное пространство региона.
Паслер также подчеркнул, что смерть Горенбурга стала для профессионалов индустрии, его товарищей и близких ничем не восполнимой потерей. В памяти окружающих, по словам губернатора, он навсегда останется человеком с горящим взором, переполненным замыслами и внушающим каждому уверенность, что «солнце взойдёт».
По образованию Евгений Горенбург был врачом, но целиком и полностью посвятил свою жизнь музыкальной стихии: долгие годы он руководил ежегодным рок-фестивалем «Старый Новый Рок» в качестве директора и организатора, собрал и возглавлял рок-группу «ТОП», а также являлся генеральным продюсером международного фестиваля Ural Music Night. Ему было всего 66 лет.
