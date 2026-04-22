В 80 лет умер режиссёр Луис Пуэнсо, принёсший Аргентине первый «Оскар»

Ушёл из жизни человек, который подарил Аргентине первый «Оскар». Кинорежиссёр Луис Пуэнсо скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на Аргентинское общество авторов и издателей (SGAE).

«С глубокой скорбью мы прощаемся с выдающимся сценаристом, режиссёром, продюсером и членом нашей организации Луисом Пуэнсо, который скончался сегодня в Буэнос-Айресе», – говорится в заявлении.

Причина смерти не уточняется.

Пуэнсо родился в аргентинской столице в 1946 году. Начинал карьеру в рекламе в 1960-х, затем основал собственную продюсерскую компанию. Дебютировал в полнометражном кино в 1973 году с фильмом «Свет моих туфель».

Мировую славу ему принесла картина «Официальная история» 1985 года — о присвоении детей в период военной диктатуры. В 1986-м лента получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это был первый «Оскар» в истории Аргентины. Фильм также номинировали за оригинальный сценарий. Он удостоился приза Каннского кинофестиваля и «Золотого глобуса».

Пуэнсо работал над аргентинскими и международными проектами, среди которых «Старый гринго», «Чума» и «Шлюха и кит». Он также продюсировал современные аргентинские картины.

Режиссёр участвовал в разработке закона о кино 1994 года, который установил автономию Национального института кино и аудиовизуальных искусств (INCAA) и модель его финансирования. Был одним из основателей Аргентинской академии киноискусств. С 2019 по 2022 год возглавлял INCAA.

