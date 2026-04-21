Умер лётчик Иван Кашин, сорвавший угон самолёта Як-40 в 1973 году

Герой Советского Союза Иван Кашин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Именно этот лётчик не дал террористам угнать самолёт более 50 лет назад. Регион прощается с легендой авиации.

Прощание пройдёт 23 апреля в 11:00. Место церемонии — Брянский театр драмы имени А. К. Толстого.

Кашин командовал пассажирским Як-40 на рейсе Москва — Брянск. 2 ноября 1973 года террористы захватили этот самолёт. Угонщики потребовали выкуп и вылет в Швецию. Командир сумел подать сигнал бедствия. Затем он совершил вынужденную посадку в Москве. Спецназ провёл штурм и освободил самолёт. Кашину и милиционеру Александру Попрядухину присвоили звание Героев Советского Союза.

Иван Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Воронежской области. В 1955 году он поступил в Сасовское лётное училище. После учёбы служил в Брянском объединённом авиаотряде.

Ранее на 106-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко. Она совершила подвиг в битве за Москву. В 1941 году Мария открыла путь бронепоезду НКВД. Бронепоезд успел вовремя остановить немецкие танки. Они пытались прорваться к Дмитрову. За этот подвиг в 1942 году её наградили орденом Красной Звезды.