Умерла стрелочница, чей подвиг в битве за Москву уничтожил 12 танков вермахта

На 106-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг в битве за Москву. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.

В 1941 году Мария открыла путь бронепоезду НКВД, который успел вовремя остановить немецкие танки, пытавшиеся прорваться к Дмитрову. За этот подвиг в 1942 году её наградили орденом Красной Звезды.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким, отметив, что светлая память о Марии Тимофеевне навсегда останется в сердцах.

