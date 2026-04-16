Умерла стрелочница, чей подвиг в битве за Москву уничтожил 12 танков вермахта

Обложка © mosobl.er.ru

Обложка © mosobl.er.ru

На 106-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг в битве за Москву. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.

В 1941 году Мария открыла путь бронепоезду НКВД, который успел вовремя остановить немецкие танки, пытавшиеся прорваться к Дмитрову. За этот подвиг в 1942 году её наградили орденом Красной Звезды.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким, отметив, что светлая память о Марии Тимофеевне навсегда останется в сердцах.

Ранее сообщалось, что сериал «Грачи» о послевоенном времени покажут на РЕН ТВ. Действие охватывает период с 1940 по 1947 год, съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Создатели назвали проект важным событием цикла «Весна Победы» и способом честно поговорить об этой эпохе.

