1 мая, 13:48

Объявлены дата и место прощания с умершей из-за тромба звездой «Реальных пацанов»

Прощание с актрисой Натальей Мироновой пройдёт 3 мая в Лысьвенском театре драмы

Обложка © VK / Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина

В Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина назвали дату прощания с заслуженной артисткой России Натальей Мироновой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора театра Елену Кареву.

Церемония прощания пройдёт в театре 3 мая, после чего актрису похоронят на кладбище в Лысьве.

Напомним, заслуженная артистка России Наталья Миронова ушла из жизни на 56-м году. Её мать ушла из жизни 12 апреля — всего за 17 дней до дочери. В семье актрисы сообщили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб — это произошло очень быстро и неожиданно. Миронова родилась в 1970 году в Лысьве, широкую известность ей принесли роли в сериалах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и «Лифт уходит по расписанию».

Анастасия Никонорова
