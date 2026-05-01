Объявлены дата и место прощания с умершей из-за тромба звездой «Реальных пацанов»

Напомним, заслуженная артистка России Наталья Миронова ушла из жизни на 56-м году. Её мать ушла из жизни 12 апреля — всего за 17 дней до дочери. В семье актрисы сообщили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб — это произошло очень быстро и неожиданно. Миронова родилась в 1970 году в Лысьве, широкую известность ей принесли роли в сериалах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и «Лифт уходит по расписанию».