Названа причина скоропостижной смерти актрисы из «Реальных пацанов» Мироновой

Причиной смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб. Об этом РИА «Новости» сообщили в семье актрисы.

«По предварительной информации, она ушла из жизни из-за оторвавшегося тромба. Это произошло очень быстро и неожиданно», — сказал собеседник агентства.