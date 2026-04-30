Названа причина скоропостижной смерти актрисы из «Реальных пацанов» Мироновой
Обложка © Kino-teatr / Yevgeniya
Причиной смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб. Об этом РИА «Новости» сообщили в семье актрисы.
«По предварительной информации, она ушла из жизни из-за оторвавшегося тромба. Это произошло очень быстро и неожиданно», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что Наталья Миронова ушла из жизни на 56-м году жизни. Она родилась в 1970 году в Лысьве. Широкую известность ей принесли роли в телепроектах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и «Лифт уходит по расписанию».
