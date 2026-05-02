Появилось видео с места гибели звезды КВН Елены Рыбалко в Сочи

Появилось видео с места ДТП в Сочи, где погибла актриса команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко. Как сообщил заместитель командира батальона №1 полка ДПС Госавтоинспекции Сочи Владимир Гаврилов, смертельная авария произошла вечером 1 мая в Адлерском районе города.

«01.05.2026 в 22:00… водитель автомобиля Toyota допустил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте», — заявил он.

По данным ГИБДД, женщина скончалась на месте. Сегодня стало известно, что погибшей оказалась 53-летняя артистка КВН Елена Рыбалко.