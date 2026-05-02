Муж трагически погибшей звезды КВН Елены Рыбалко обратился к СМИ с просьбой

Супруг погибшей Елены Рыбалко подтвердил, что артистка погибла, после того как её сбила машина. В беседе с SHOT он попросил не беспокоить их семью в тяжёлый момент.

Рыбалко была звездой «Утомлённых солнцем» вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В начале нулевых команда играла в Высшей лиге КВН, а в 2003 году стала чемпионом.

Напомним, сегодня стало известно, что в Адлере под колёсами автомобиля трагично погибла 53-летняя артистка КВН Елена Рыбалко. Она пересекала проезжую часть в неположенном месте, после чего в неё на скорости врезалась Toyota — женщина скончалась мгновенно.