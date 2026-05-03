В Новгородской области молодой водитель разбился насмерть в ДТП с лосём

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу на трассе «Шимск — Старая Русса — Холм» в Новгородской области. 25-летний мужчина за рулём Lada Granta наехал на лося. От удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД региона.

Парень погиб до приезда бригады скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа.