В Новгородской области молодой водитель разбился насмерть в ДТП с лосём
Обложка © VK / Госавтоинспекция Новгородской области
Смертельное ДТП произошло вечером в субботу на трассе «Шимск — Старая Русса — Холм» в Новгородской области. 25-летний мужчина за рулём Lada Granta наехал на лося. От удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД региона.
Парень погиб до приезда бригады скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа.
Ранее в Приморье 27-летний водитель без прав устроил ДТП: он пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров. Шофёра оштрафовали за выезд на встречку и езду без страховки, ему назначили медосвидетельствование. Проводится проверка.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.