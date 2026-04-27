Двое подростков и молодой водитель погибли в ДТП с лошадью в Красноярском крае

Столкновение автомобиля с лошадью в Шарыповском округе Красноярского края закончилось гибелью двоих подростков и молодого водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась 26 апреля на 17-м километре трассы между Шарыпово, Ужуром и Балахтой. По данным полиции, 19-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением после того, как его машина врезалась в лошадь.

Животное стояло на правой полосе по ходу движения транспорта. От сильного удара легковушка вылетела в придорожный кювет.

В ведомстве уточнили, что молодой человек и двое его несовершеннолетних пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. «В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи», — сообщили в МВД.

Специалисты сейчас работают на месте трагедии. Им предстоит выяснить точные обстоятельства этого смертельного инцидента.

Ранее двое 17-летних подростков погибли в ДТП с лошадью в Башкортостане. Авария произошла в ночь на 4 октября на 3-м километре автодороги Аитово-Бижбуляк, где 24-летний водитель, ранее лишённый прав, на автомобиле Lada Priora наехал на животное.