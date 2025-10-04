Двое 17-летних подростков погибли в ДТП с лошадью в Башкортостане

В Бижбулякском районе Башкортостана в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, включая двух несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Авария произошла в ночь на 4 октября на 3-м километре автодороги Аитово-Бижбуляк, где 24-летний водитель, ранее лишённый прав, на автомобиле Lada Priora совершил наезд на стоявшую на проезжей части лошадь.

Правоохранители на месте ДТП. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

«В ходе выезда на место происшествия установлено, что сегодня в третьем часу ночи на 3-м км автодороги Аитово — Бижбуляк 24-летний местный житель, будучи лишённым водительского удостоверения, управляя «Ладой Приора», совершил наезд на стоявшую на проезжей части лошадь, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием», — заявил главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов.

В результате ДТП водитель и двое его 17-летних пассажиров — юноша и девушка — скончались на месте до прибытия медиков. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, включая экспертов-криминалистов МВД по Республике Башкортостан.

