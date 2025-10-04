Валдайский форум
4 октября, 06:14

Три человека погибли в сгоревшем Infiniti в Тольятти после столкновения с ограждением

В Тольятти в ДТП с Инфинити на Обводном шоссе погибли три человека

На Обводном шоссе в Тольятти легковой автомобиль «Инфинити» врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

В Тольятти в ДТП с «Инфинити» на Обводном шоссе погибли три человека. Фото © Telegram / Прокуратура Самарской области

В Тольятти в ДТП с «Инфинити» на Обводном шоссе погибли три человека. Фото © Telegram / Прокуратура Самарской области

«Сегодня 04.10.2025 около 2:45 часов ночи на Обводном шоссе в г. Тольятти легковой автомобиль «Инфинити» наехал на дорожное ограждение, вследствие этого произошло возгорание машины», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели, их действия координировал заместитель прокурора Центрального района Тольятти Евгений Алимчев. Следственная группа провела осмотр места происшествия, а прокуратура района взяла ход проверки под контроль.

Ранее сообщалось, что в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло столкновение легкового и грузопассажирского автомобилей. На 399-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» погибли четыре человека, ещё трое получили травмы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
    avatar