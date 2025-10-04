Три человека погибли в сгоревшем Infiniti в Тольятти после столкновения с ограждением

На Обводном шоссе в Тольятти легковой автомобиль «Инфинити» врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

В Тольятти в ДТП с «Инфинити» на Обводном шоссе погибли три человека. Фото © Telegram / Прокуратура Самарской области

«Сегодня 04.10.2025 около 2:45 часов ночи на Обводном шоссе в г. Тольятти легковой автомобиль «Инфинити» наехал на дорожное ограждение, вследствие этого произошло возгорание машины», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели, их действия координировал заместитель прокурора Центрального района Тольятти Евгений Алимчев. Следственная группа провела осмотр места происшествия, а прокуратура района взяла ход проверки под контроль.

