3 октября, 13:39

Жуткая авария под Владимиром унесла жизни четырёх человек

Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области, трое пострадали

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло ДТП с участием легкового и грузопассажирского автомобилей. В результате столкновения погибли четыре человека, ещё трое получили различные травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Кадры с места смертельного ДТП под Владимиром. Видео © Telegram / Губерния 33

По информации ведомства, к 15:15 было подтверждено, что в ДТП погибли четыре человека и трое получили травмы. Авария случилась на 399 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняющие обстоятельства случившегося.

Ранее в Можгинском районе Удмуртии в результате страшного ДТП погибли три человека. Жертвами стали водитель и пассажиры легкового автомобиля Chery, который врезался в грузовик Volvo.

Обложка © Telegram / Губерния 33

Наталья Демьянова
    avatar