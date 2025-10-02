Валдайский форум
2 октября, 13:21

Поворот не туда: Составлен рейтинг самых опасных дорог России

RTVI: Риск гибели в ДТП с нетрезвыми водителями фиксируется в Тыве и Забайкалье

Обложка © freepik

Наибольший риск гибели в ДТП с нетрезвыми водителями фиксируется в Тыве и Забайкальском крае, тогда как максимальная вероятность попадания в аварию сохраняется на Алтае, свидетельствуют данные ГИБДД, проанализированные RTVI. Отмечается, что, несмотря на общее снижение количества аварий с участием пьяных водителей на 25% за пятилетний период, в 20 регионах России всё же выросла смертность.

Статистика показывает, что абсолютным лидером по количеству ДТП с нетрезвыми водителями стал Краснодарский край с 660 случаями за год, где погибли 192 человека. В антирейтинг также вошли Нижегородская область (405 аварий) и Приморский край (404 аварии), а по числу погибших выделяются Забайкальский край (114 смертей) и Ростовская область (109 смертей).

Тем не менее ужесточение наказаний позволило улучшить показатели. С 2025 года штрафы для впервые пойманных за рулём водителей в нетрезвом состоянии выросли до 45 тысяч рублей, а рецидивисты рискуют получить штраф до 500 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства. Однако региональная статистика демонстрирует, что проблема продолжает оставаться острой в отдельных субъектах РФ.

Ранее автолюбителям объяснили, когда нужно «переобуться» в зимнюю резину. Тем временем Life.ru узнал, почему осенняя утренняя дорога коварнее, чем кажется. Кроме того, экономист рассказал, сколько будет стоить подготовка авто к холодам.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

