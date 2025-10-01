Минпромторг утвердил первый список из 20 машин для работы в такси с 2026 года

Первый перечень моделей автомобилей, одобренных для работы в качестве такси в соответствии с новым законом о локализации, был сформирован Министерством промышленности и торговли РФ. О данном решении сообщила пресс-служба ведомства через мессенджер Max.

«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта подпадает более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в сообщении.

В опубликованный перечень вошли автомобили марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Как уточнили в пресс-службе министерства, нормы законодательства начнут действовать с 1 марта 2026 года и будут применяться к машинам, которые включат в региональные реестры легкового такси.

В пресс-службе добавили, что состав перечня не является окончательным и будет пополняться по мере выхода на рынок новых отечественных моделей. Также в список включат автомобили, производство которых будет локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси. Для выпуска этих автомобилей производителю необходимо либо подписать специнвестконтракт, либо набрать установленное количество баллов. Список одобренных машин включает в себя российскую Lada, а также китайские бренды Haval, BAIC и Kaiyi.