Хуже снега: Life.ru узнал, почему осенняя утренняя дорога коварнее, чем кажется

Утренний конденсат и влажная листва могут стать незаметной ловушкой для водителей. Что может привести к ДТП осенью, Life.ru рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист подчеркнул, что современные системы безопасности — антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESC) и другие — делают утренний конденсат практически не ощущаемым на дороге. Под действием влаги тормозной путь может увеличиваться, однако это увеличение будет минимальным и не представляет серьёзной угрозы.

Основная проблема здесь кроется скорее в человеческом факторе. Часто водители просто не готовы к резкому изменению климатических условий, например, к появлению влаги на поверхности дороги утром. С утра дороги действительно становятся более влажными, а после дождя или тумана на них может накопиться мокрая листва, которая существенно влияет на сцепление шин с дорогой и увеличивает риск ДТП. Иван Зенкевич Автоэксперт

Влажная листва увеличивает риск ДТП. Порой листья оказываются более скользкими, чем тонкий слой снега, ведь снег при оттаивании становится менее скользким, тогда как влажная листва сохраняет скользкость длительное время, указал эксперт.

«Особенно опасна ситуация, когда одно колесо автомобиля оказывается на влажной листве, а другое – на относительно сухом асфальте. Это может привести к неожиданному заносу или потере управления», – пояснил Зенкевич.

При этом он добавил, что системы ABS и ESC способны значительно снижать риск аварий, удерживая автомобиль на траектории даже при пробуксовке. Водителям же, по словам Зенкевича, стоит быть максимально внимательными именно в утренние часы и после осадков.

«Несмотря на то, что утренний конденсат и влажная листва создают определённые риски, современные технологические решения в автомобилях существенно снижают влияние этих факторов на безопасность движения. Основная рекомендация – повышать внимательность и осторожность при управлении автомобилем в утренние часы и после дождя, а также учитывать особенности дорожного покрытия, чтобы минимизировать вероятность аварийных ситуаций», – резюмировал он.

