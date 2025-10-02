Сразу несколько новых дорожных знаков появится на дорогах России в 2026 году

В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки, соответствующие обновлённому ГОСТу, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он уверен, что нововведения помогут повысить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП.

Например, на дорогах России появится вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться в тех местах, где невозможно разместить традиционный горизонтальный знак.

«Отмечу и введение знака 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути», — сказал Федяев TACС.

Также появится табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы», которая будет информировать водителей, что у участника дорожного движения имеются проблемы со слухом. Эксперименты с использованием данного знака проводятся уже около 10 лет.

«Долгое время у нас существовал знак 8.15 «Слепые пешеходы», но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя», — отметил депутат.

Кроме того, с 2026 года планируется уменьшение ширины парковочных мест, расположенных вдоль дорог, с 2,5 до 2,25 метра. При этом длина парковочного места останется прежней — 6,5 метра. Таким образом, ширина каждого машиноместа сократится на 25 сантиметров.

Ранее Life.ru назвал регионы России, где наиболее часто фиксируются нарушения правил дорожного движения (ПДД). По итогам прошлого года, в стране всего было выявлено не менее 11,8 миллиона случаев пренебрежения ПДД водителями.