В Москве легковушка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком, погибли три человека

В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на Афанасьевском шоссе в Москве погибли три человека, ещё один человек был госпитализирован с травмами. Обстоятельства трагедии устанавливаются, о чём сообщила столичная прокуратура.

Шокирующие кадры с места ДТП. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По предварительной информации, авария произошла ночью, когда 32-летняя женщина за рулём автомобиля «Киа» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте, а ещё один пассажир был экстренно госпитализирован с множественными травмами.

«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что ход и результаты процессуальной проверки по данному факту взяты на особый контроль.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, где столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирский транспорт. Четыре человека погибли на месте происшествия, которое случилось на 399-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Трое пострадавших получили травмы.