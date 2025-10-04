Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 06:52

В Москве легковушка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком, погибли три человека

Три человека погибли в лобовом столкновении на Афанасьевском шоссе в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на Афанасьевском шоссе в Москве погибли три человека, ещё один человек был госпитализирован с травмами. Обстоятельства трагедии устанавливаются, о чём сообщила столичная прокуратура.

Шокирующие кадры с места ДТП. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Шокирующие кадры с места ДТП. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По предварительной информации, авария произошла ночью, когда 32-летняя женщина за рулём автомобиля «Киа» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте, а ещё один пассажир был экстренно госпитализирован с множественными травмами.

«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что ход и результаты процессуальной проверки по данному факту взяты на особый контроль.

Три человека погибли в сгоревшем Infiniti в Тольятти после столкновения с ограждением
Три человека погибли в сгоревшем Infiniti в Тольятти после столкновения с ограждением

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, где столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирский транспорт. Четыре человека погибли на месте происшествия, которое случилось на 399-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Трое пострадавших получили травмы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar