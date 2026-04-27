26 апреля, 22:09

Два человека погибли в огненном ДТП с грузовиком в Ленобласти

Обложка © MAX / МЧС Ленинградской области

26 апреля на 507-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога произошло смертельное ДТП. В районе деревни Кулаково столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в МЧС Ленобласти.

Место ДТП. Фото © MAX / МЧС Ленинградской области

Удар был настолько сильным, что легковушка загорелась. В машине находились два человека — водитель и пассажир. Оба погибли на месте.

На трассе работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Причины аварии и обстоятельства, приведшие к лобовому столкновению, выясняются.

В ДТП под Курском пострадали шесть человек, включая троих детей
Ранее сообщалось о ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, где на пересечении трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и грузовик. Двое погибли, пострадавших – 25. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Артём Гапоненко
