Два человека погибли в огненном ДТП с грузовиком в Ленобласти

26 апреля на 507-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога произошло смертельное ДТП. В районе деревни Кулаково столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в МЧС Ленобласти.

Удар был настолько сильным, что легковушка загорелась. В машине находились два человека — водитель и пассажир. Оба погибли на месте.

На трассе работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Причины аварии и обстоятельства, приведшие к лобовому столкновению, выясняются.