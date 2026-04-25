В Ленинградской области возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Это следует из заявления регионального следственного управления.

Трагедия случилась в пятницу в Сяськелевском сельском поселении. На пересечении трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. В результате аварии один пассажир автобуса погиб, ещё десять пострадавших были доставлены в больницы.

«Следственным отделом по городу Гатчина <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в заявлении.

Ранее в Мурманской области из-за метели произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Штормовой ветер достигал скорости 35 метров в секунду, причиняя повреждения строениям и инфраструктуре. Метеорологи продлили штормовое предупреждение, отмечая, что неблагоприятные погодные условия сохранятся.