Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик. В ДТП погиб один человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Авария случилась на перекрёстке трассы А-120 и одной из региональных дорог в Сяськелевском сельском поселении. По предварительным данным, в автобусе находились одиннадцать человек.

«В результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса, 10 пострадали, госпитализированы», — говорится в сообщении МЧС.

Движение транспорта на участке дороги, где произошло столкновение, перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

