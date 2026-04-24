Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 20:01

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

Обложка © МАКС / МЧС Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик. В ДТП погиб один человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Кадры с места аварии в Ленобласти. Видео © МАКС / МЧС Ленинградской области

Авария случилась на перекрёстке трассы А-120 и одной из региональных дорог в Сяськелевском сельском поселении. По предварительным данным, в автобусе находились одиннадцать человек.

«В результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса, 10 пострадали, госпитализированы», — говорится в сообщении МЧС.

Движение транспорта на участке дороги, где произошло столкновение, перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Мурманской области из-за метели произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Штормовой ветер достигал скорости 35 метров в секунду, причиняя повреждения строениям и инфраструктуре. Метеорологи продлили штормовое предупреждение, отмечая, что неблагоприятные погодные условия сохранятся.

Антон Голыбин
