Апрельская метель накрыла Мурманскую область: туристы застряли в отелях, на трассах — массовые ДТП

Мощная апрельская метель парализовала Мурманскую область. Шторм вынудил отменить туристические поездки в Териберку, сообщает SHOT.

Обстановка на дорогах в Мурманской области. Видео © Telegram / SHOT

Регион второй раз за неделю столкнулся с сильным штормом, из-за чего главная дорога к Териберке закрыта. Туристам, купившим путёвки, пришлось экстренно искать отели и ждать улучшения погоды. Несмотря на отмену морских экскурсий, некоторые путешественники проводят время в Териберке, отдыхая в номерах.

Неистовый ветер бушует в Мурманской области, достигая ураганных значений в 35 метров в секунду. Местные жители сообщают о разрушительной силе стихии: прицепы автомобилей летят кувырком, заборы лишаются обшивки, а крыши домов теряют куски кровли. Дороги превратились в зоны бедствия с массовыми авариями, в одном из районов в одномоментное ДТП попали 15 автомобилей.

В одном из районов региона в ДТП попали 15 автомобилей. Фото © Telegram / SHOT

В регионе действует штормовое предупреждение, и, по заявлению синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до понедельника. Ранее, 23 апреля, Мурманская область уже сталкивалась со снежным штормом, который принёс двойную месячную норму осадков и настолько сильный ветер, что вырывал двери магазинов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди. Причина непогоды — противоборство двух барических систем: скандинавского антициклона и южного циклона, дрейфующего по Поволжью.