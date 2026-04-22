Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 17:01

Мурманск накрыла метель с ветром до 27 м/с и снегом по колено

Обложка © Telegram/ Новости Мурманска и Области

Обложка © Telegram/ Новости Мурманска и Области

Мурманск накрыла мощная апрельская метель. Снег, который недавно полностью растаял, за считаные часы вновь укрыл город. Из-за непогоды на дорогах образовался гололед.

Метель парализовала дороги в Мурманске. Видео © Telegram/ Новости Мурманска и Области

Автомобили с трудом поднимаются в гору, зафиксированы аварии. Несколько автобусов съехали с проезжей части. Сильный ветер и снегопад резко ухудшили видимость на трассах. Ситуация на дорогах остается сложной, водителей призывают соблюдать осторожность.

Хочется плакать и спать? Врачи объяснили, что с вами всё в порядке — виновата погода
Хочется плакать и спать? Врачи объяснили, что с вами всё в порядке — виновата погода

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 апреля в ряде районов Подмосковья выпал снег, который снова вернул в регион почти зимнюю картину. И серьёзного потепления в ближайшие пару недель не ожидается. Климатологи предупреждают, что изменения климата могут привести к тому, что снег будет лежать даже летом.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar