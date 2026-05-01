Обгон на встречке и авария: Пятеро пострадали в Приморье из-за лихача без прав

В посёлке Тавричанка Приморского края произошло ДТП с пятью пострадавшими. По данным полиции, аварию устроил 27-летний водитель без прав.

Фото © УМВД России по Приморскому краю

Предварительно, он за рулём Mazda Demio пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате пострадали сам водитель и четыре его пассажира — всех доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Как установили в ГИБДД, у водителя не было права управления автомобилем. Его уже привлекли к ответственности сразу по нескольким нарушениям, включая выезд на встречную полосу и отсутствие страховки. Также назначено медицинское освидетельствование. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

А ранее двое подростков и молодой водитель погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью в Шарыповском округе Красноярского края. В полиции сообщили: 19-летний водитель ВАЗ-21124 сбил лошадь, которая стояла на правой полосе. От удара машина вылетела в кювет.