В Ингушетии родня погибшего устроила расправу над виновником ДТП в реанимации

В Назрани родственник погибшего в аварии ворвался прямо в палату, чтобы «восстановить справедливость». Но вместо правосудия получился настоящий триллер с ножом. Подробности узнал Mash Gor.

Инцидент произошёл ночью 30 апреля. Врачи оказывали помощь пострадавшему, когда в палату ворвались двое мужчин. Один из них, 40-летний житель села Кантышево, спросил пациента, был ли тот за рулём. Получив утвердительный ответ, нападавший избил его и нанёс ножевое ранение в грудь. Также пострадал родственник раненого, пытавшийся его защитить.

Обоих нападавших задержали сотрудники МВД. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Второй участник нападения привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Сама авария (столкновение ВАЗ-2114 и Audi) произошла 27 апреля у ресторана «Замок» в селе Майское. Один человек погиб на месте, двое госпитализированы.

А ранее двое подростков и молодой водитель погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью в Шарыповском округе Красноярского края. В полиции сообщили: 19-летний водитель ВАЗ-21124 сбил лошадь, которая стояла на правой полосе. От удара машина вылетела в кювет.