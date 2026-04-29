На КАД в Петербурге минивэн разорвало на части после ДТП, один человек погиб

Смертельное ДТП случилось утром 29 апреля в Санкт-Петербурге на внешнем кольце КАД, на 51-м километре. Столкновение грузовика и минивэна Volkswagen, двигавшихся в одном направлении, унесло жизнь пассажира минивэна.

Двое других пассажиров, в том числе ребёнок, а также водитель минивэна, получили травмы, требующие медицинской помощи и госпитализации. В пресс-службе «Леноблпожспаса» сообщили, что на месте происшествия задействованы силы 150-й пожарной части Всеволожского отряда.

По информации МЧС по Ленобласти, в районе Кудрово из-за аварии ограничено движение по одной полосе внешнего кольца.

А ранее двое подростков и молодой водитель погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью в Шарыповском округе Красноярского края. В полиции сообщили: 19-летний водитель ВАЗ-21124 сбил лошадь, которая стояла на правой полосе. От удара машина вылетела в кювет.