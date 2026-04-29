Девять человек пострадали в ДТП с опрокидыванием маршрутки в Астрахани

В Астрахани произошло ДТП с участием маршрутного такси, число пострадавших увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / Астрахань 24

«Пострадали девять пассажиров. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась девяти гражданам», — заявили в ведомстве.

По данным полиции, водитель маршрутки 1994 года рождения проехал перекрёсток на запрещающий сигнал. После столкновения с автомобилем Hyundai Santa Fe транспорт с пассажирами опрокинулся. На месте работали три бригады скорой помощи. Семь человек в состоянии средней тяжести доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

16-летнюю девочку также направили в детскую областную больницу. Она поехала туда с родителями самостоятельно и отказалась от эвакуации бригадой. Ещё один пострадавший получил лёгкие травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы.

А ранее двое подростков и молодой водитель погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью в Шарыповском округе Красноярского края. В полиции сообщили: 19-летний водитель ВАЗ-21124 сбил лошадь, которая стояла на правой полосе. От удара машина вылетела в кювет.