В Красноярском крае кот стал виновником ДТП

В Красноярском крае поездка с домашним питомцем закончилась ДТП. Причиной происшествия стал кот, который во время движения выбрался из переноски и отвлёк хозяйку от управления автомобилем. Инцидент произошёл на трассе Ачинск — Ужур — Троицкое. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Автомобиль пострадавшей. Фото © Госавтоинспекция МО МВД России «Назаровский»

«В первую очередь я осмотрела кота — не пострадал ли он, а затем уже себя. Никаких травм я не получила», — сказала хозяйка прибывшим правоохранителям.

За рулём находилась 24-летняя девушка, следовавшая в сторону Красноярска. Вместе с ней на переднем сиденье находился кот в незакреплённой переноске.

Попытка одновременно удержать кота и продолжить движение привела к потере контроля над автомобилем. Машина съехала за пределы проезжей части, после чего опрокинулась в кювет. Обошлось без пострадавших: медицинская помощь не потребовалась ни автомобилистке, ни её питомцу. Сотрудники ГАИ оштрафовали женщину на 500 рублей за нарушение правил перевозки животных.

