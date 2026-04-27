В Подмосковье два человека погибли в ДТП из-за скользкой дороги

В Московской области два человека погибли в ДТП на трассе Луховицы — Зарайск. По предварительным данным, причиной аварии стала скользкая дорога после мокрого снега.

Авария произошла около 05:00 на 16-м километре автодороги в муниципальном округе Луховицы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, водитель легкового автомобиля Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

«По предварительной информации, водитель 1987 г. р., управляя автомобилем марки Daewoo, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком марки Volvo. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте», — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что дорога была скользкой из-за мокрого снега, который обрушился на регион. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить детали аварии и оценить дорожные условия на момент столкновения.