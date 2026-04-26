В Краснодаре мотоциклист вылетел на перекрёсток и отправил пассажира в больницу, а себя на тот свет
В Краснодаре 23-летний мотоциклист погиб, не пропустив авто на перекрёстке
В Краснодаре 23-летний водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю Renault и врезался в него. Видео происшествия опубликовала пресс-служба краевого МВД.
От удара байкер скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир госпитализирован с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
