26 апреля, 14:12

Пассажирский автобус всмятку раздавил «Жигули» с водителем в Томской области

Обложка © Telegram / Томская полиция

В Томской области рейсовый автобус смял «Жигули» как консервную банку. В ходе инцидента водитель легковушки погиб, госпитализированы две женщины (пассажирка машины и пассажирка автобуса). Об этом сообщили в региональной полиции.

«26 апреля 2026 года около 13 часов 35 минут в Асиновском районе на 37 километре автомобильной дороги «Камаевка-Асино-Первомайское» произошло ДТП происшествие с участием рейсового автобуса», — уточнили в полицейском главке.

Автобус «ПАЗ» с восемью людьми в салоне выехал на обочину и врезался в припаркованный автомобиль. Погибший водитель в момент удара стоял рядом со своей машиной.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области: на перекрёстке трассы А-120 и местной дороги столкнулись автобус и грузовик. Изначально поступали данные об одном погибшем и десяти пострадавших. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Владимир Озеров
